|Догнать и отдать все, что еще не отняли: Кудрин дал рецепт ответа на санкции США
|11.04.2018 15:58
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Бывший министр призвал защитить иностранный бизнес в России от ответных санкций.
Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что Россия не должна реагировать на санкции со стороны Запада. Такое мнение он высказал в программе Сергея Соловьева на радиостанции «Вести ФМ».
Экс-министр не смог спрогнозировать то, какие санкции в ответ на действия США введет Россия. Но напомнил, что западный бизнес приносит в страну много полезных технологий и инвестиций. Бываший чиновник уверен, что санкции будут ущемлять отрасли и не принесут пользы.
Кроме того, экономист призвал не равнять иностранный бизнес и
политиков, которые вводят санкции. С его точки зрения «бизнес - это
одна история, а политики - другая».
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