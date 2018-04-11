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Бывший министр призвал защитить иностранный бизнес в России от ответных санкций.

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что Россия не должна реагировать на санкции со стороны Запада. Такое мнение он высказал в программе Сергея Соловьева на радиостанции «Вести ФМ».

Экс-министр не смог спрогнозировать то, какие санкции в ответ на действия США введет Россия. Но напомнил, что западный бизнес приносит в страну много полезных технологий и инвестиций. Бываший чиновник уверен, что санкции будут ущемлять отрасли и не принесут пользы.

Кроме того, экономист призвал не равнять иностранный бизнес и политиков, которые вводят санкции. С его точки зрения «бизнес - это одна история, а политики - другая».

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