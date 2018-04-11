Кого ни в коем случае нельзя брать в крестные По теме:
Мы знаем о крещении очень мало, а ведь это — первый шаг
человека на пути к Богу, пишет
со ссылкой на .
Обряд крещения ребенка — светлый праздник для всей семьи! Чтобы
таинство совершилось по всем канонам, нужно уделить особое внимание
выбору крестных родителей для малыша.
Крестные родители — ангелы в миру, которые призваны помочь
маленькому человеку начать духовную жизнь, которые будут защищать
его от соблазнов всю жизнь… Выбор крестных влияет на будущее
ребенка, об этом нужно помнить всегда.
Крещение детей в церкви
Обратившись к служителю в церкви, всегда можно получить точный
ответ на этот вопрос. Брать в крестные отцы и матери перечисленных
ниже людей не дозволено церковью!
Кого нельзя брать в крестные
- Нельзя брать в крестные матери девушку младше 14 лет, в
крестные отцы — юношу младше 15 лет. Только по достижении данного
возраста можно заниматься духовным воспитанием, считает
церковь.
- Монаха и монахиню ни в коем случае нельзя брать в
крестные.
- Нельзя брать в крестные людей с психическими
заболеваниями.
- Возбраняется звать в крестные мужчину и женщину, состоящих в
браке. Кумовьям церковь запрещает жениться.
- Крестными не могут быть родители ребенка.
Кого можно брать в крестные вопреки суевериям
- В народе считается, что нельзя брать в крестные матери для
девочки незамужнюю женщину, а в крестные для мальчика — неженатого
мужчину. Унесет счастье, всё заберет себе!
Конечно же, это глупое суеверие. Церковь не относится к нему
серьезно, ведь никаких христианских корней оно не имеет, и одобряет
такой выбор крестных родителей. Главное, чтобы люди были
хорошие!
- Еще одно суеверие — о беременных женщинах, которых нельзя брать
в крестные матери.
Церковь не запрещает этого! Единственный момент, который может
вызвать волнение: будет ли удобно крестной матери выстоять всё
крещение, хватит ли у нее сил. Во многом это зависит от состояния
здоровья и срока беременности у женщины.
Что такое самоотверженная любовь, как осознать границы между добром
и злом, что такое вера, совесть, терпение и милосердие: обо всём
этом должны рассказывать крестнику духовные родители при каждой
встрече. Это главный их дар!
Сложно понять и принять такое утверждение. У нас принято нести в
дом крестника деньги, игрушки, принято проводить с ребенком время
праздно. Это прекрасно, конечно! Но многие забывают, что крестные
родители — прежде только духовные наставники.
Молодой, незрелой душе так сложно в мире! Чтобы не делать ошибок в
юности, чтобы стать успешным взрослым человеком и не жалеть потом
ни о чём, нужно в детстве получить достойное духовно-нравственное
воспитание.
Таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае
ребенка перекрещивать нельзя, что бы ни случилось! Церковь
запрещает проводить этот священный обряд второй раз. Каких крестных
выберут родители ребенку, такие и останутся на всю жизнь.
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