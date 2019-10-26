Об этом шла речь во время встреч Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания с представителями американских властей, которые состоялись на этой неделе.

"Мы говорили о наших успехах, которых достигла в последние годы Церковь. Кроме того, мы говорили о тех внутренних и внешних вызовах, которые сейчас существуют, особенно в оккупированном Крыму и на Донбассе", - рассказал митрополит в интервью Укринформу.

При этом он конкретизировал, что в Крыму открыто пытаются забрать помещение Кафедрального собора и епархиального управления. "Я лично общаюсь с Владыкой Климентом, Архиепископом Крымским. Вчера он сообщил, что пришли новые судебные решения, и до 11 ноября он должен покинуть и передать помещения. Кроме того, подобные попытки происходят в Симферополе, в других городах оккупированного полуострова, где наши общины совершают богослужения ", - сообщил митрополит.

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, по его словам, создалась более сложная ситуация. "Там не разрешено даже официально совершать богослужения. И наши священнослужители были вынуждены покинуть эту территорию, потому что они были в свое время внесены даже в расстрельные списки", - подчеркнул он.

Епифаний также рассказал о смерти священнослужителя ПЦУ при переходе линии разграничения: "У него не выдержало здоровье, и он скончался прямо там, на том месте".

По его словам, преследования направлены и против верующих. "Им препятствуют, не разрешают, и они вынуждены совершать богослужения подпольно или вообще не собираются общиной в праздничные дни", - отметил митрополит Епифаний.

В этой связи он сообщил, что ПЦУ обращается ко всем, "чтобы каким-то образом дипломатично можно было повлиять на Российскую Федерацию, чтобы они не нарушали так жестко права наших верующих".

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