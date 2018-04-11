|В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 257 человек, - ОБНОВЛЕНО
|11.04.2018 16:04
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Авиакатастрофа произошла в провинции БледнаяВ Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются.
Фото: twitter.com/20fourLive
Имеются сообщения о 14 скорых, прибывших на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС.
По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек.
#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ— 24Live (@20fourLive) 11 квітня 2018 р.
Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире.
فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK— سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р.
Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир.
Сразу после падения борт загорелся.
Обновление: по данным службы гражданской обороны Алжира, жертвами катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 стали не менее 257 человек, включая 10 членов экипажа.
Напомним, в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.