В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 257 человек, - ОБНОВЛЕНО Авиакатастрофа произошла в провинции Бледная В Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются. Фото: twitter.com/20fourLive Имеются сообщения о 14 скорых, прибывших на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС. По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек. #عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ — 24Live (@20fourLive) 11 квітня 2018 р. — 24Live (@20fourLive) 11 квітня 2018 р. Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире. فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK — سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р. Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир. — سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р. Сразу после падения борт загорелся. Обновление : по данным службы гражданской обороны Алжира, жертвами катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 стали не менее 257 человек, включая 10 членов экипажа. Напомним, в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек. В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек

В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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