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В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 257 человек, - ОБНОВЛЕНО
11.04.2018 16:04
В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 257 человек, - ОБНОВЛЕНО
Авиакатастрофа произошла в провинции Бледная
В Алжире разбился военный самолет, сообщается о большом количестве погибших, данные пока уточняются.
В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 257 человек, - ОБНОВЛЕНО Фото: twitter.com/20fourLive

Имеются сообщения о 14 скорых, прибывших на место крушения самолета, раненых доставляют в больницу, - сообщает ВВС.

По данным Alarabia, на борту самолета находились 200 человек.

 

#عاجل| صور أولية لتحطم الطائرة العسكرية المنكوبة في #الجزائر قرب مطار #بوفاريك pic.twitter.com/mfhq3cqIsZ

— 24Live (@20fourLive) 11 квітня 2018 р.

Как сообщает телеканал "Аль-Хадас", военно-транспортный самолет Ил-76 11 апреля утром разбился в Алжире.  

 

فيديو| وسائل إعلام: 200 قتيل في تحطم الطائرة قرب العاصمة #الجزائر pic.twitter.com/ABh8SSPrjK

— سبر (@Sabrnews) 11 квітня 2018 р.

Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжир. 

Сразу после падения борт загорелся.

Обновление: по данным службы гражданской обороны Алжира, жертвами катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 стали не менее 257 человек, включая 10 членов экипажа.

Напомним, в российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.

  • В Алжире разбился военный самолет, погибли не менее 200 человек
  • В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек

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