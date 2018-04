Президент США указал Москве на недопустимость партнерства с "животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим"



Президент США Дональд Трамп© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Об этом он написал в среду на своей странице Twitter.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать - хорошие, новые и "умные", - написал он.

"Вы не должны быть партнерами с убивающим газом животным, которое убивает своих людей и наслаждается этим", - добавил американский президент.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 April 2018