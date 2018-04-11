Канадская актриса Рейчел МакАдамс стала мамой. МакАдамс скрыла дату
родов Фото: EPA Об этом сообщает Hollywood Pipeline.Актриса
сохранила рождение ребенка и первые месяцы беременности в тайне. А
недавно она с отцом ребенка, 37-летним Джейми Линденом и
новорожденным сыном были замечены на прогулке.Для пары родившийся
мальчик – первый ребенок.С 2005 по 2007 годы МакАдамс встречалась с
актером Райаном Гослингом.В 2010 году она закрутила роман с актером
Майклом Шином.СДжейми Линденом она встречается с 2016 года.
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