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39-летняя актриса МакАдамс родила первенца
11.04.2018 16:07
Канадская актриса Рейчел МакАдамс стала мамой. МакАдамс скрыла дату родов Фото: EPA Об этом сообщает Hollywood Pipeline.Актриса сохранила рождение ребенка и первые месяцы беременности в тайне. А недавно она с отцом ребенка, 37-летним Джейми Линденом и новорожденным сыном были замечены на прогулке.Для пары родившийся мальчик – первый ребенок.С 2005 по 2007 годы МакАдамс встречалась с актером Райаном Гослингом.В 2010 году она закрутила роман с актером Майклом Шином.СДжейми Линденом она встречается с 2016 года.

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