В последнем случае самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими бункерами (в случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, следующим сразу за взрывом). В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию.

Отмечается, что пользователи Twitter вспомнили, что видели судно в воздухе «летящим низко в небе после полудня» после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.