|Время Х: США подняли в воздух «самолет судного дня»
|11.04.2018 16:07
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США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, более известный, как «самолет судного дня».
Согласно данным веб-сервиса Flightradar (предназначен для наблюдения за положением воздушных судов в реальном времени) самолет находится над штатом Индиана, пишут ««.
Судно может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки и предназначено как для использования высшим политическим руководством США, так и для использования в качестве «коммуникационного хаба» в случае использования противником ядерного оружия.
В последнем случае самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими бункерами (в случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, следующим сразу за взрывом). В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию.
Отмечается, что пользователи Twitter вспомнили, что видели судно в воздухе «летящим низко в небе после полудня» после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.