Если столичные ТРЦ не устранят нарушения противопожарной безопасности, киевские власти обратятся в суд - Кличко

Власти Киева будут обращаться в суд, если столичные ТРЦ в кратчайшие сроки не устранят нарушения норм противопожарной безопасности, выявленные при их проверках, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Относительно нарушений, которые не устранены. Мы обращаемся к руководству таких торгово-развлекательных центров, чтобы в сжатые сроки все исправили. Иначе мы будем обращаться в суды относительно безответственного бизнеса, - заявил В.Кличко во время проверки состояния противопожарной безопасности в ТРЦ "Магелан", сообщает пресс-служба мэра.

Он подчеркнул, что небрежность владельцев торговых центров может стоить жизни людей, что является недопустимым.

"Мы не будем делать ошибки, которые были допущены в российском Кемерово и которые привели к страшной трагедии",- сказал столичный городской голова.

ТРЦ "Магелан", где состоялась проверка, входит в десятку наиболее посещаемых торговых центров Украины. Ежедневно его посещает более 30 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба мэра, В.Кличко вместе с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве и главами столичных районов осмотрели все три этажа этого торгового центра, состояние эвакуационных путей и их доступность для выхода, а также заведение общественного питания, кинотеатр, детскую зону. Уже на первом этаже ТРЦ обнаружили нарушения, которые не устранили после предварительной проверки спасателей, - торговые точки напротив центрального входа, в зоне под эскалаторами. Вместе с тем, было обнаружено, что некоторые торговые точки на эвакуационных путях в результате предварительной проверки убрали. Также в ТРЦ открыли выходы на лестничные клетки, которые были до этого закрыты.

"Ключевые нарушения - это захламленные пути эвакуации. Некоторые замечания были устранены, но есть еще проблемы, которые нужно решить: убрать торговлю, например, кафе, которые сейчас находятся на путях пожарной эвакуации, чтобы эти пути были свободными", - отметил В.Кличко.

Мэр поручил председателям рай госадминистраций в Киеве ознакомиться с выводами ГСЧС по выявленным нарушениям во всех ТРЦ столицы и лично проконтролировать, чтобы все нарушения были устранены. Повторные проверки состоятся в ближайшее время.

Всего в Киеве более 120 торгово-развлекательных комплексов, и все они, как отметил В.Кличко, будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Сейчас продолжаются проверки более 10 ТРЦ, в частности, "Магеллан", Dream-Town, "Проспект", "Домосфера", "101 Tower".

Только в апреле запланировано проверить 96 ТРЦ, более 500 дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, 18 медицинских учреждений со стационарным лечением.