США подняли в воздух самолет «судного дня». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar. На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана.

Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch называют самолетом «судного дня», или «конца света», так как он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

"Апокалиптические машины" могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.

Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут.

Во время зарубежных поездок президента самолет "судного дня" сопровождает его, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".

На случай, если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.

При этом Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебность в американо-российских отношениях во многом вызвана расследованием по "делу РФ" в США.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях.

Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия часто опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".



"Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным "российским расследованием", которое держат на плаву сторонники демократов или люди, которые работали на Обаму.

Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США — ред.) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР — ред.) Коми).

Никакого сговора, вот они и сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter.

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