|"Судный день" Трампа подняли в небо над США
|11.04.2018 16:14
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США подняли в воздух самолет «судного дня». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar. На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана.
Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch называют самолетом «судного дня», или «конца света», так как он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
"Апокалиптические машины" могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.
Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.
Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут.
Во время зарубежных поездок президента самолет "судного дня" сопровождает его, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".
На случай, если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.
При этом Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебность в американо-российских отношениях во многом вызвана расследованием по "делу РФ" в США.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях.
Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия часто опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США — ред.) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР — ред.) Коми).
Никакого сговора, вот они и сходят с ума!" — написал Трамп в Twitter.
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