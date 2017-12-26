Процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками будет продолжаться до тех пор, пока на Донбассе не прекратятся боевые действия, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Есть военнопленные, а есть – заложники на оккупированных территориях. Крымские татары – это заложники. Их в Крыму много? и они оттуда не выезжают. То же касается и людей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Любое их недовольство оккупационным режимом будет пресекаться.

И если военнопленных захватывают в боях, то в заложники берут обычных людей, которые остаются жить на этих территориях. Как "ЛДНР" берут людей в заложники, так и мы будем удерживать сторонников сепаратизма в Украине.

И этот процесс обмена будет бесконечным, пока не закончится война", – подчеркнула Савченко.

По ее словам, в задержании рядовых жителей оккупированных территорий заинтересованы прибывающие на Донбасс российские офицеры.

"На оккупированных территориях действуют не только представители так называемых республик. Туда также приезжают офицеры из России.

И каждый молодой капитан или старлей, прибывший на Донбасс, сразу хочет получить новую звездочку. Для этого ему нужно поймать человека, обязательно работающего на СБУ. Последний такой случай – задержание женщины-доктора и бизнесмена.

Их просто схватили и обвинили в работе на СБУ. И подобных примеров, к сожалению, очень много. На оккупированных территориях Донбасса действует законодательство СССР.

Там человека могут поймать на 30 дней без каких-либо объяснений. И, конечно же, люди запуганы, они боятся. Чтобы это прекратить, нужно остановить войну с Россией, которая продолжается на востоке Украины", – отметила Савченко.

25 декабря глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между боевиками и украинской стороной состоится 27 декабря по формуле "306 на 74".

По словам переговорщика от Украины Виктор Медведчука, точное время и место обмена согласованы, но не обнародуются из соображений безопасности.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подтверждала дату обмена. По ее данным, в списке незаконно удерживаемых лиц на территории ОРДЛО – более 160 граждан, но сепаратисты подтверждают удержание 97 человек.

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