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Протесты в Ираке: количество погибших возросло до 40 человек
26.10.2019 15:50
Около 40 человек погибли во время антиправительственных митингов в Ираке
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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