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Протесты в Ираке: количество погибших возросло до 40 человек
26.10.2019 15:50
Около 40 человек погибли во время антиправительственных митингов в Ираке Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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