Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что, занимая должность главы украинского Минздрава, зарабатывал 3500 гривен в месяц. Квиташвили заявил, что на должности министра получал 3500 гривен Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Не скажу, что все 100% хирургов столько зарабатывают, но хороший врач, который работает в нормальном центре, имеет достойную зарплату. 15, 20 (тысяч долларов. – ) и больше", – подчеркнул Квиташвили.Он добавил, что в Грузии медики получают "белую", официальную зарплату с 90-х годов.По словам Квиташвили, занимая должность главы украинского Минздрава, он зарабатывал 3500 гривен в месяц.Квиташвили был назначен министром здравоохранения Украины в декабре 2014 года. До этого он занимал должность ректора Тбилисского университета (2010–2013) и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010).При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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