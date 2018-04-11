Минфин США неплохо размялся на 24 персонах из числа “особо приближенных”, обрушив рынок ценных бумаг РФ до уровня 2014 года. Однако это ещё далеко не конец истории высокодуховного коллапса. Пока Минфин разминался, в конгрессе США решили обойти стороной рекомендации отложить экзекуцию российского госдолга до лучших времен, когда эти действия будут более глубоко проработаны с партнерами ЕС, и развернули подготовку к продвижению очередных ограничений.

Так, новоявленный законопроект под названием «О солидарности с Великобританией против нарушений России» запрещает резидентам США любые операции с долговыми бумагами РФ, которые имеют срок обращения менее двух недель.

Под действие данных санкций попадут Минфин РФ, Центробанк, Фонд национального благосостояния, Банк Москвы, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк (который уже отказывается от валютных транзакций и терпит колоссальные убытки) и Россельхозбанк (тот самый у которого за 2017 год убыток 19,5 млрд рублей, общая, накопленная, поддержка от государства в размере 300 млрд, а проблемных кредитов с задолженностью свыше 90 дней на сумму более 340 млрд рублей).

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Что решит конгресс – скоро узнаем, но явно данный законопроект получит одобрение. Ведь весь изюм данной ситуации в том, что если раньше Минфин не был уверен в том, что этот шаг поддержат коллеги из ЕС, то теперь это непременно. Ведь, подумайте сами, кто откажется поддержать очередные санкции из солидарности с Великобританией? Или, перефразируем, кто в Европе хочет расстроить Её Величество?

А потому время подобрано было как нельзя подходящее, для того чтобы разыграть одну из наиболее козырных карт. Как никак, а на руках иностранных инвесторов находится российских обязательств суммой более 2 трлн рублей и если начнется массовый слив, как я уже писал ранее, сухари в россиюшке сушить будут все.

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