Меркель впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы

Украинские наблюдатели — в особенности из тех медиа, которые стараются подыгрывать российской политической повестке — поспешили объявить визит президента Петра Порошенко в Берлин безрезультатным, информирует svodka.net.

Действительно, добиться каких-либо реальных результатов в урегулировании на Донбассе при очевидной российской обструкции практически невозможно. Однако второй важный вопрос повестки дня — участие Германии в строительстве газопровода «Северный поток-2» неожиданно получил новое измерение именно после переговоров Порошенко и Меркель.

Федеральный канцлер впервые признала, что при строительстве газопровода необходимо учитывать политические факторы и что с ее точки зрения — то есть с точки зрения Германии «проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая судьба украинского транзита».

Проще говоря — Германия не согласится со строительством «Северного потока-2» в случае, если не будет обеспечено продолжение транзита по украинской трубе.

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А так как весь проект задумывался именно для того, чтобы «Газпром» мог отказаться от этого транзита, «Северный поток-2» теряет какой бы то ни было практический смысл. Потому что прокачивать газ по украинской ГТС намного дешевле. И — что самое важное — благодаря наличию уникальных подземных хранилищ количество газа, которое можно поставить через украинскую ГТС, увеличивается или уменьшается в зависимости от потребностей. А «Северный поток-2» имеет конкретную пропускную мощность.

Меркель трудно и раньше было назвать активной сторонницей проекта «Северный поток-2». Однако она была вынуждена соглашаться с логикой его лоббистов, между которых были и лидеры социал-демократов, ее партнеров по «большой коалиции».

Однако в новом правительстве нет уже многих закадычных друзей главного лоббиста Москвы Герхарда Шрёдера. Да и отношение к России на Западе после эксцессов в Солсбери и Думе ухудшается с каждым часом. Меркель может больше не опасаться, что отказ от поддержки «Северного потока-2» негативно повлияет на ее позиции.

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Просто сравните то, что говорила канцлер о «Северном потоке-2» еще в феврале, после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и то, что она сказала на пресс-конференции с Петром Порошенко. И вы увидите отчетливое различие в оценках.

Справедливости ради нужно признать, что руководство «Газпрома» в последнее время тоже признает невозможность отказа от украинского транзита. На фоне переговоров Порошенко и Меркель в московской газете «Ведомости» появилась информация о начале консультаций между «Газпромом» и «Нафтогазом» о подготовке нового транзитного соглашения, которое будет действовать с 2020 года.

Как это ни парадоксально, но у украинской стороны сейчас куда больше возможностей отстоять соглашение, нормы которого «Газпром» вынужден будет исполнять — ведь норм действующего сейчас транзитного договора российский газовый монополист не придерживался никогда.

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