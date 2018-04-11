Стали известны детали о найденном в реке Днепр теле женщины.

Как стало известно «Сегодня», тело обнаружили на поверхности воды в четырех метрах от берега в районе моста Патона. На место выехали спасатели, которые вытащили тело на берег.

Спасатели пока не могут сказать, является ли найденная женщина пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой – это подтвердит экспертиза. По описанию и одежде приметы совпадают, но отсутствует характерная родинка на руке. В то же время спасатели говорят, что тело очень долго пролежало в воде. В этом районе под водой есть плиты, за которые тело могло зацепиться. Сейчас, когда лед растаял, оно всплыло наружу. Окончательные выводы сделают эксперты.

Напомним, в конце февраля спасатели приостановили поиски тела студентки медицинского университета Богомольца, которая спрыгнула с моста Патона. Поисковую операцию временно прекратили после того, как усилились морозы, из-за чего началось обледенение водолазного снаряжения.

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