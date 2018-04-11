|Путин уже не сможет: сделан неожиданный прогноз по войне с РФ
|11.04.2018 16:24
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Полномасштабные военные действия России на территории Украины в ближайшее время исключены.
Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в , отметив, что угрозы войны нет, несмотря на то, что "клан Путина будет у власти пожизненно", а "планы по уничтожению Украины" никуда не денутся, передает .
"Угрозы большой полномасштабной войны в настоящее время нет, и в ближайшей перспективе, в течение ближайшего года, этого не произойдет гарантированно", - пишет он.
Волонтер объясняет такие выводы многими факторами. Первый - социальный, ведь Москву уже не считают "альтернативным центром власти в Украине по сравнению с Киевом".
"Украинское общество видит перед глазами пример Донбасса и Крыма, и отношение к российскому вторжению у большинства однозначное - это будет жестокая война, будет разрушен весь обыкновенный миропорядок, и война в своем доме людям не нужна", - уверен Бутусов.
Кроме того, на Россию влияют жесткие санкции зарубежных стран. Как пишет волонтер, "Искандеры" уже не смеются, потому что Запад последовательно разрывает все контакты и связи".
Также он отметил рост боеспособности Украины и то, что "Путин уже не сможет вести войну "ихтманетами" как в 2014-м - потребуется полноценная мобилизация", а это повлечет за собой "большие потери и вереницы гробов из Украины в ".
"Это не означает, что мы защищены от риска активизации боевых действий на фронте АТО. Угроза локальных боев сохраняется, угроза больших жертв на фронте сохраняется, война продолжает идти", - подытожил Бутусов.