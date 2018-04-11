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Глава Госархстройинспекции Украины заявил, что создаст условия для инвестпроектов в альтернативной энергетике
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11.04.2018 16:25
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Для Украины важна каждая ветряная станция и солнечная панель,
которые производят энергию, так как это – путь к энергетической
независимости страны, заявил председатель Государственной
архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев.
Кудрявцев встретился с представителями Клуба альтернативной
энергетики Фото: dabi.gov.ua "Мы готовы помогать, работать над
созданием условий для инвесторов и застройщиков, чтобы максимально
помогать развитию альтернативной энергетики. Для нас важна каждая
ветряная станция и солнечная панель, которые производят энергию.
Ведь это путь к энергетической независимости страны", –
отметил он.Кудрявцев добавил, что ГАСИ изменила формат работы со
строителями. По его словам, теперь ключевым принципом стал
прозрачный разговор и взаимодействие, оказание консультационной
помощи заказчикам. "Сегодня в ГАСИ налажены все каналы
коммуникации. Мы готовы приобщаться ко всем предложениям, которые
обеспечивают реальные изменения и упрощения. Ведь каждый новый
объект – это рабочие места, инфраструктура, дороги и
альтернативные источники. Поэтому, если есть реальные инициативы,
обращайтесь и вместе будем их отрабатывать. Также озвучивайте
имеющуюся проблематику, с которой сталкиваетесь в процессе
строительства, ведь обратная связь всегда важна для налаживания
эффективных процессов", – сказал глава
Госархстройинспекции.Также привлечению инвесторов в сферу
возобновляемой энергетики может помочь принятие
законопроекта №8015 "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины" (относительно инвестиционной
привлекательности строительства объектов возобновляемой
энергетики), считает Кудрявцев. Документ уже принят Верховной
Радой Украины в первом чтении.
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