Для Украины важна каждая ветряная станция и солнечная панель, которые производят энергию, так как это – путь к энергетической независимости страны, заявил председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев. Кудрявцев встретился с представителями Клуба альтернативной энергетики Фото: dabi.gov.ua "Мы готовы помогать, работать над созданием условий для инвесторов и застройщиков, чтобы максимально помогать развитию альтернативной энергетики. Для нас важна каждая ветряная станция и солнечная панель, которые производят энергию. Ведь это путь к энергетической независимости страны", – отметил он.Кудрявцев добавил, что ГАСИ изменила формат работы со строителями. По его словам, теперь ключевым принципом стал прозрачный разговор и взаимодействие, оказание консультационной помощи заказчикам. "Сегодня в ГАСИ налажены все каналы коммуникации. Мы готовы приобщаться ко всем предложениям, которые обеспечивают реальные изменения и упрощения. Ведь каждый новый объект – это рабочие места, инфраструктура, дороги и альтернативные источники. Поэтому, если есть реальные инициативы, обращайтесь и вместе будем их отрабатывать. Также озвучивайте имеющуюся проблематику, с которой сталкиваетесь в процессе строительства, ведь обратная связь всегда важна для налаживания эффективных процессов", – сказал глава Госархстройинспекции.Также привлечению инвесторов в сферу возобновляемой энергетики может помочь принятие законопроекта №8015 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики), считает Кудрявцев. Документ уже принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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