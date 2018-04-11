Сегодня, 11 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,350.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,353.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 345981.03 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 112.00 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 111.00 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1356.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Инвестиций и сбережений» — 1232.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что цена золота перешла к символическому росту в среду после падения накануне на фоне политической напряженности в связи с торговыми спорами США и Китая, новыми событиями в сирийским конфликте и санкциями США против ряда субъектов РФ.

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