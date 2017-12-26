В холдинге сообщили, что цена будет приравнена к стоимости топлива на европейском рынке.

Цена будущих поставок природного газа, которые в 2018-2019 годах Украина должна будет закупать у российского газового монополиста «Газпрома», будет приравнена к стоимости газа на рынке Германии. , информирует еizvestia.com.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Будет на уровне немецкого рынка», — написал он, отвечая на вопрос о том, как будет рассчитываться цена российского газа для Украины.

Также Витренко отметил, что на сегодня доходы Украины, которые она получает за транзит российского газа в Европу, в 2-3 раза превышают те доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ «Нафтогазу». «Газпром» платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа», — заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира