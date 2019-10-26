Об этом в Чернигове на встрече со студентами и преподавателями Черниговского национального технологического университета сказал прежний экс-президент Украины Леонид Кучма, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня латифундисты стали быстро скупать землю у пайщиков", - сказал Кучма.

По словам политика, делают они это в надежде на беспорядок, который может наступить после открытия рынка земли без предварительного создания мощной законодательной базы. За землю они платят людям совсем не столько, сколько она стоит, а крестьяне, не зная истинной цены, не могут требовать больше.

Поэтому открывать рынок земли, считает Кучма, нужно только после принятия ряда законов, в которых все будет обусловлено: цены за гектар, невозможность продажи земли иностранцам и многое другое.

"Должна быть сильная законодательная база со всех точек зрения. А сегодня, когда ничего этого нет, просто объявить о продаже земли - будет беспорядок. Латифундисты на него и надеются. Поэтому давайте к этому относиться, как относятся в цивилизованном мире", - призвал Кучма .

Он напомнил, что даже вступая в Евросоюз, восточноевропейские страны на 10-15 лет вводили мораторий на продажу своей земли, чтобы она не оказалась в чужих руках. И следовательно Украине тоже нужно взвешенно подходить к этому вопросу.

Как сообщал Укринформ, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий часто продлевался. В декабре 2018-го Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.

Сейчас в Раде зарегистрировано 11 различных законопроектив относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Власти планируют отменить мораторий на продажу земли и запустить рынок земли осенью 2020 года.

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