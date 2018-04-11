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В МИД украинцам обещают безвиз с еще одной страной
11.04.2018 16:29
В МИД украинцам обещают безвиз с еще одной страной Также стороны договорились об улучшении функционирования ЗСТ в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе — текст почти готов — и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще — у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать», — написал Климкин.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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