19 апреля в «POP UP MUSEUM» состоится открытие выставок: «СНЫ ЗЕМЛИ» и «ДОРОГА ДОМОЙ» 19 апреля в 17.00 в «POP UP MUSEUM» в дизайнерском бизнес-центре NEO GEO состоится открытие выставок: «СНЫ ЗЕМЛИ» и «ДОРОГА ДОМОЙ» из собрания московского коллекционера и мецената, основателя Фонда поддержки искусств и музейной деятельности Юлии Вербицкой.Выставка «СНЫ ЗЕМЛИ» - это восемь авторов, восемь интересных историй, восемь художественных миров. Цвета, настроения, образы, пространство, действительность, ирреальность - абсолютно разные работы объединены предчувствием и ощущением весны, её энергией и красотой. Победители конкурса – Антон Вяткин (г. Москва), Людмила Большагина (г. Иваново), Михаил Бекетов (г. Ярославль), Елена Евдокимова (г. Ярославль), Ольга Спирова (г. Химки), Анна Байбакова (г. Балашиха), Елена Семенова (г. Кострома), Лариса Мелихова (г. Москва) представляют свои работы на суд ценителям и экспертам.Участники вернисажа - победители конкурса художественных работ «Русская кисть», который организовал Фонд поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты».Состав жюри конкурса был отмечен профессиональными экспертами - заместителем директора Государственного Музея Востока Татьяной Метакса, директором Серпуховского историко-художественного музея Людмилой Гафуровой, деканом факультета искусств МГУ Александром Лободановым и основателем Фонда «Русские меценаты» Юлией Вербицкой. Напомним, что к участию в конкурсе допускались совершеннолетние граждане Российской Федерации. Приём работ завершился 1 октября 2017 года. В рамках мероприятия состоится также открытие выставки «ДОРОГА ДОМОЙ» из собрания московского коллекционера и мецената, основателя Фонда поддержки искусств и музейной деятельности Юлии Вербицкой.Главная тема проекта – взаимодействие культур Европы и Азии, их сходства и различия.Концепция выставки отражает представления философии суфизма о жизненном пути, который предстоит пройти каждому человеку от колыбели и до могилы, а также о неизбежном возвращение домой, к истокам своего творчества, часто являющимся основным, глубинным сюжетом персидской и арабской поэзии.В экспозиции выставки будут представлены два абсолютно разных по мировосприятию живописца – Алексей Бесперстов и Владимир Глухов, учитель и ученик, чьи жизни и творчество неразрывно связаны с Россией и Средней Азией.Особую ценность представляет своеобразный «путь назад», повторенный потомками художников русского авангарда 70 лет спустя в связи с распадом СССР, как единого государства и последующими (часто трагическими) явлениями, нашедшими свое отражение в художественном творчестве этого периода.«Дорога» самого проекта началась в Государственном Музее Востока в Москве, где он получил большой интерес не только со стороны столичных ценителей искусства, но и со стороны Министерства культуры России – выставку посетил глава ведомства Владимир Мединский.В мае выставку принял у себя Северокавказский филиал Музея Востока в Майкопе (Республика Адыгея). Затем выставку встретили в Ярославле и Костроме. После чего экспозиция была представлена и в других регионах.Интерес к советской живописи с налетом «ориентализма», причем «ориентализма» советского в последние годы вызывает все больший и закономерный интерес. Для специалистов, искусствоведов и простого зрителя становится интересным своеобразный сплав культур, в творчестве советских мастеров, работающих в Средней Азии и усвоивших как классическую западную школу живописи, так и особый, свойственный только Востоку ориентализм, символизм и свободу открытого цвета. О выставкеПериод работы выставки – с 19 апреля по 31 мая 2018 года.Открытие выставки – 19 апреля 2018 годаСбор гостей – в 16.00Начало – 17.00Адрес выставки – Москва, ул. Бутлерова, д. 17, атриум 8, POP UP MUSEUM, дизайнерский БЦ Нео Гео.Регистрация посетителей на открытие и посещение выставки будет проходить предварительно по телефону: +7 985 774 29 36. Выходной – понедельник. Возможность организации бесплатного паркинга. Инвестиционный фонд Stone HedgeStone Hedge — инвестиционный фонд, аккумулирующий средства и вкладывающий их в проекты, связанные с недвижимостью. Работает с 2012 года. Специализируется на редевелопменте производственных площадей, строительстве деловых центров. http://stonehedge.ru/ О NIKOLSKAYA GALLERY:Галерея, специализирующаяся на русском искусстве XXI в. Проект адресован коллекционерам и профессиональным участникам рынка, в первую очередь инвесторам, аналитикам, художникам и ценителям прекрасного. В галерее представлены полотна таких направлений изобразительного искусства, как пейзаж, натюрморт, портрет, стиль ню, антиквариат, коллекционные редкие полотна советского реализма и индустриального пейзажа, современное искусство. NIKOLSKAYA GALLERY начала свою деятельность в 2016 году. Миссия галереи – популяризация российского искусства как в России, так и других странах мира.http://nikolskayagallery.comФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ И МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«РУССКИЕ МЕЦЕНАТЫ»www.русскиемеценаты.рф



