Подрядчика на ремонт дорог чиновники сельского совета в Подгорцах Обуховского района определили за рекордный срок, а местные жители заявили журналистам "Стоп коррупции", что работы, скорее только, провели еще до конкурса. | На отремонтированной дороге авторы сюжета обнаружили трещины Скриншот: Стоп Корупції / YouTube В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн грн в качестве компенсации за то, что в село из столицы привозят мусор. Замглавы сельсовета Ирина Тимошенко заявила, что тендер проводили законно и остаток денег вернули в бюджет Киева. Глава Обуховской райадминистрации Иван Рудяк отметил в комментарии журналистам, что в селе есть проблемы с экологией, детсадами и школой, но поступившие деньги сельсовет решил потратить на ремонт двух небольших дорог. Местная община не знала ни о перечислении денег из Киева, ни о том, на что они будут потрачены, утверждают авторы сюжета после общения с людьми в селе. На отремонтированной дороге они обнаружили трещины. Жители Подгорцев говорят, что на самом деле обновление дорожного полотна проводилось раньше, чем прошел тендер.ВИДЕО Видео: Стоп Корупції / YouTube Общественная организация "Стоп коррупции" создана в конце 2014 года, объединяет расследовательскую журналистику, юридическую поддержку и правовую защиту граждан от коррупции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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