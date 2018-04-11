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В селе Подгорцы Киевской области сельсовет за четыре минуты провел тендер на ремонт дорог – "Стоп коррупции"
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11.04.2018 16:32
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Подрядчика на ремонт дорог чиновники сельского совета в Подгорцах
Обуховского района определили за рекордный срок, а местные жители
заявили журналистам "Стоп коррупции", что работы, скорее только,
провели еще до конкурса. | На отремонтированной дороге
авторы сюжета обнаружили трещины Скриншот: Стоп Корупції / YouTube
В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн
грн в качестве компенсации за то, что в село из столицы привозят
мусор. Замглавы сельсовета Ирина Тимошенко заявила, что тендер
проводили законно и остаток денег вернули в бюджет
Киева. Глава Обуховской райадминистрации Иван Рудяк отметил в
комментарии журналистам, что в селе есть проблемы с экологией,
детсадами и школой, но поступившие деньги сельсовет решил потратить
на ремонт двух небольших дорог. Местная община не знала ни о
перечислении денег из Киева, ни о том, на что они будут потрачены,
утверждают авторы сюжета после общения с людьми в селе. На
отремонтированной дороге они обнаружили трещины. Жители Подгорцев
говорят, что на самом деле обновление дорожного полотна проводилось
раньше, чем прошел тендер.ВИДЕОВидео: Стоп Корупції /
YouTube Общественная организация "Стоп коррупции" создана в конце
2014 года, объединяет расследовательскую журналистику, юридическую
поддержку и правовую защиту граждан от коррупции.
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