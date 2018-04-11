Президент США Дональд Трамп продолжил размещать сообщения в твиттере, касающиеся отношений с Россией.

После предложения России готовиться сбивать ракеты, которые США выпустят по Сирии, а затем инициативы отказаться от гонки вооружений американский президент выпустил твит, в котором обвинил команду спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что у США вражда с РФ.

«В основном вражда с Россией вызвана поддельным и коррумпированным расследованием по России, возглавляемым приверженцами Демократической партии или людьми, которые работали на Обаму. Мюллер наиболее конфликтный из всех. [...] Нет никакого сговора, следовательно они сходят с ума!» – написал он.

Роберт Мюллер возглавляет группу, которая занимается расследованием вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

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