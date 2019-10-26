|Зеленский переназначил главу Луганской ОГА
|26.10.2019 16:00
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Владимир Зеленский уволил с должности Виталия Комарницкого и назначил на этот пост Сергея Гайдая, кандидатуру которого 20 октября согласовал Кабмин.(function() })();
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ №767/2019 от 25 октября опубликован на сайте президента в субботу, 26 октября.
Сергей Гайдай с 2015 года – депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – глава Мукачевской райгосадминистрации.
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