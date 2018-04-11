Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара по отношению к рублю подскочил выше 64 рублей (впервые с 5 декабря 2016 года). В то же время курс евро составляет 79,9 рублей (последний раз евро по такой цене торговался в марте 2016 года).

Официальные курсы валют, объявленные Центробанком РФ на 11 апреля, составляют 76,8522 рубля за евро и 62,3699 рубля за доллар.

Сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетным ударом по территории Сирии. «Приготовься, Россия, потому что они придут, славные и новые, и «умные!» (ракеты). Вы не должны быть партнерами с животными, убивающими газом, убивающими своих людей и наслаждающимися этим!» — написал Трамп в Twitter.

Позже глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что «умные ракеты» должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).

Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии. В свою очередь Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании о риске возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии. Ранее Дональд Трамп пообещал «быстрый ответ» на химическую атаку в Думе (Сирия), в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

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