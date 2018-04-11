Главная цель Украины сейчас – реализовывать Годовую национальную
программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2018 год, заявила
вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна
Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: Мы должны двигаться к тому,
чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожими
на планы действий относительно членства Фото: EPA "Президент
направил письмо в НАТО, где подчеркнул изменения, которые произошли
в нашем законодательстве. Имею в виду закрепление стра
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