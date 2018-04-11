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Климпуш-Цинцадзе: Если выполним "домашнюю работу", у НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину
11.04.2018 16:41
Главная цель Украины сейчас – реализовывать Годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина – НАТО на 2018 год, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: Мы должны двигаться к тому, чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожими на планы действий относительно членства Фото: EPA "Президент направил письмо в НАТО, где подчеркнул изменения, которые произошли в нашем законодательстве. Имею в виду закрепление стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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