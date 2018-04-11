Цены на сахар упали до минимального более чем за 2,5 года уровня на опасениях роста его производства в Индии и Таиланде.

Майские фьючерсы на сахар-сырец подешевели в ходе торгов на ICE в среду на 1,1%, их цена опустилась ниже $0,12 за фунт впервые с сентября 2015 года, информирует svodka.net.

“Рынку сложно не принимать во внимание рост производства сахара в результате как благоприятных погодных условий, так и государственной политики”, – цитирует газета Financial Times аналитика сырьевого брокера ED&F Man Capital Markets Майкла МакДугалла.

Согласно прогнозу аналитической компании F.O. Licht GmbH, производство сахара в Индии в сельхозгоду, завершившемся 31 марта, увеличилось на 49%, до 28,2 млн тонн, в Таиланде – на 30%, до 13 млн тонн.

Снижение цен на сахар создает проблемы для компаний, имеющих отношение к этому сектору, пишет FT.

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Сельскохозяйственный трейдер Bunge ранее объявил о намерении продать предприятия по производству сахара в Бразилии, тогда как агропромышленная группа Louis Dreyfus Company была вынуждена влить дополнительный капитал в размере $1,45 млрд в бразильское подразделение Biosev.

Германский производитель сахара Suedzucker в прошлом месяце опубликовал слабый прогноз на нынешний финансовый год, отметив опасения, что “слабость цен на сахар, как в Европе, так и во всем мире, могла привести к структурному снижению показателей рентабельности и генерации денежного потока”.

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