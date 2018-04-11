|В Одесской области произошла массовая драка: есть пострадавшие
|11.04.2018 16:44
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В результате спора между жителями села Озерное Измаильского района трое мужчин госпитализированы в больницу с огнестрельным и ножевыми ранениями. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
В ходе первоочередных следственных действий на месте
происшествия было установлено, что у магазина отдыхала компания
местных жителей. Когда туда же подъехала другая компания
односельчан, между мужчинами на почве ранее возникших неприязненных
отношений произошла ссора, которая переросла в драку. В результате
трое участников конфликта получили телесные повреждения в виде
огнестрельного ранения в область правого бедра, ножевых ранений в
брюшную полость и туловище.
Как сообщал 9 апреля около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Римлянина во Львове охранники развлекательного заведения избили одного из посетителей. Мужчина скончался до приезда врачей.