"Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на котором они были написаны"

"У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия. При этом Россия, которой мы передали наше ядерное оружие, оккупирует часть нашей территории и начинает против нас войну на востоке, а другие гаранты только выражают свою обеспокоенность" , - сказал он в интервью изданию "Гордон" .

"Сейчас, после всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на котором они были написаны. В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы" , - подчеркнул Секретарь СНБО.

Напомним, существующие границы Украины были гарантированы со стороны США, Великобритании и России в соответствии с подписанным Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) в 1994 году.

Однако в 2014 году одна из стран-подписантов меморандума аннексировала Крым, а потом ввела войска на территорию Донбасса. При этом Россия считает, что придерживается Будапештского меморандума тем, что не угрожает Украине применением ядерного оружия.