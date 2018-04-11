Сообщение о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным Сообщение о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным, информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области. "Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещений и прилегающих к ним территорий – взрывоопасные предметы не обнаружены", - сказано в сообщении львовской полиции. На время проверки из трех зданий эвакуировали около 800 человек. В настоящее время полиция устанавливает личность анонима, приславшего сообщение на адрес электронной почты Центра безопасности города. Как сообщалось, в среду около полудня неизвестный сообщил о минировании трех бизнес-центров во Львове: по ул. Героев УПА, Промысловой и Богдана Хмельницкого. РЕКЛАМА Загрузка... РЕКЛАМА ЕЩЕ ПО ТЕМЕ ПОСЛЕДНЕЕ РЕКЛАМА РЕКЛАМА Вход для клиентов: СПЕЦТЕМЫ: РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА РЕКЛАМА со всей Украины РЕКЛАМА Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика реклама львове трех для россия Теги: события