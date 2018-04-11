В России суд приговорил актера к 11 годам колонии строгого режима за зверское убийство жены, сообщает Российская газета.

По данным издания, речь идет о Константине Кордо-Сысоевом. Кроме того, что ближайшие 11 лет от приведет в тюрьме, актер должен заплатить родственникам убитой супруги миллион рублей.

Стоит отметить, что жена Кордо-Сысоева была убита в апреле 2016-го года в садовом товариществе "Синигейка" - ей нанесли 69 ударов палкой по голове и рукам. Следователи пришли к выводу, что убийство совершил ее муж после внезапной ссоры на почве ревности, однако Константин обвинения в убийстве жены отрицает.

Константин Кордо-Сысоев снимался в эпизодах сериалов "Литейный", "Ржавчина", "Гастролеры", "Чужой район".

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