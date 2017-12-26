Госэнергоэффективности ежеквартально рассчитывает средневзвешенные тарифы

Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины опубликовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Основываясь на этих расчетах, органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% средневзвешенных тарифов.

“Законом Украины о стимулировании производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная и прозрачная процедура установления тарифов на тепло “не из газа“, — сказано в заявлении Госэнергоэффективности.

С опубликованными тарифами можно ознакомиться здесь.

Госэнергоэффективности ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала рассчитывает средневзвешенные тарифы, выполняя закона Украины о теплоснабжении.

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