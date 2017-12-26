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Госагенство определили тарифы на тепловую энергию
26.12.2017 18:00
Госагенство определили тарифы на тепловую энергию С опубликованными тарифами можно ознакомиться здесь. На основании расчетов Госэнергоэффективности определяются тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников.

Госэнергоэффективности ежеквартально рассчитывает средневзвешенные тарифы

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Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины опубликовало средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для населения и бюджетных учреждений, а также тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Основываясь на этих расчетах, органы местного самоуправления могут устанавливать предприятиям тарифы на тепловую энергию из возобновляемых источников на уровне 90% средневзвешенных тарифов.

“Законом Украины о стимулировании производства тепла из возобновляемых источников введена упрощенная и прозрачная процедура установления тарифов на тепло “не из газа“, — сказано в заявлении Госэнергоэффективности.

С опубликованными тарифами можно ознакомиться здесь.

Госэнергоэффективности ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала рассчитывает средневзвешенные тарифы, выполняя закона Украины о теплоснабжении.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 axab 22.10.2014 20:40
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0 #1 axabnrg 14.10.2014 20:35
Децентрализация государственных услуг - это и есть тот реальный меч, который разрубит "корневую" систему коррупции, стоящую между гражданами и государством. Одна из самых коррумпированны х сфер - строительно-арх итектурная инспекция. Ее полномочия передадут на места - органам местного самоуправления. <£$%&£$%& /><£$%&£$%& />£$%&:/£$%&.£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&/£$%&£$%&£$% &/£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&/£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&/285316 0-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&-£$%&£$% &£$%&£$%&-£$%&£ $%&£$%&£$%&-£$% &£$%&£$%&-£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&-£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&-£$%&£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &-£$%&£$%&£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& £$%&£$%&£$%&£$% &£$%&£$%&£$%&£$ %&.£$%&£$%&£$%&
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