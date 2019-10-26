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Стрельба в Харькове: стало известно, какое оружие обнаружили у нападающего
26.10.2019 16:08
Какое оружие обнаружили у устроившего стрельбу в Харькове
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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