|С 2008 года почти 15 тыс украинцев стали гражданами Польши
|11.04.2018 16:53
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На сегодня документы на временное или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан УкраиныГражданство Польши на протяжении 2008-2017 годов получили 14 тыс. 902 украинцев.
Фото: Українська Правда
Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел и администрации Польши на запрос "Укринформа".
Как информируется, в 2008 году таких лиц было 579 человек, и с каждым годом это количество увеличивалось. На протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году - 2012 человек, в 2016 - 2096, в 2017 - 2415 граждан.
Так, на сегодня документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины.
Светлана Крыса, руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше, в эфире "112 Украина" сообщила о том, что в 2017 году было выдано 192,5 тысячи разрешений на работу для украинцев.
"Это составляет 82% от только количества выданных разрешений иностранцам на работу в Польше", - добавила Крыса.
Напомним, что украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.