На сегодня документы на временное или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины

Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел и администрации Польши на запрос "Укринформа" .

Как информируется, в 2008 году таких лиц было 579 человек, и с каждым годом это количество увеличивалось. На протяжении последних трех лет гражданство Польши ежегодно получали более двух тысяч украинцев: в 2015 году - 2012 человек, в 2016 - 2096, в 2017 - 2415 граждан.

Так, на сегодня документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше имеют более 150 тыс. граждан Украины.

Светлана Крыса, руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше, в эфире "112 Украина" сообщила о том, что в 2017 году было выдано 192,5 тысячи разрешений на работу для украинцев.

"Это составляет 82% от только количества выданных разрешений иностранцам на работу в Польше" , - добавила Крыса.