Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, просит генерального прокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову предоставить разрешения на ее свидание с официальными помощниками-консультантами.

Сканкопию обращений обнародовала пресс-служба Савченко на ее странице в Facebook.

Отмечается, что народный депутат "требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность".

"Для этого обратилась к омбудсмену и генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с официальными помощниками-консультантами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в ходатайстве Денисовой Савченко называет свое заключение "незаконным и предвзятым", и заявляет, что оно мешает ей осуществлять полномочия народного депутата, в частности работать с обращениями граждан, и осуществлять "парламентскую работу".

Поэтому она просит разрешения на свидание с консультантами: Татьяной Проторченко, Татьяной Сапсай и Ириной Юзик.

В обращении к Луценко Савченко напоминает ему о времени, когда политик был заключен в тюрьму, а впоследствии помилован указом на то время президента Виктора Януковича.

Ранее сестра Савченко Вера сообщала, что передала Надежде книги, кодексы и Конституцию, потому Савченко "начала делать свои замечания и свои наработки".

По словам Веры, Надежда не намерена прекращать голодовку.

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