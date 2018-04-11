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Молодіє на очах: Алла Пугачова вразила новою зачіскою (ФОТО)
11.04.2018 16:55
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Хоча сама Примадонна Алла Пугачова часто каже, що вона не молодіє і відверто показує шанувальникам зморшки, фани починають сумніватися в тому, чи не відомий зірці якийсь рецепт юності.

Напередодні Примадонна похвалилася новою стильною зачіскою і варто відзначити, що на противагу "візитівки" - пишних кучерів, стрижка та елегантно випрямлене волосся у поєднанні з білим пальто роблять Пугачову в рази молодшою!

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