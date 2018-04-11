Для жителей оккупированных территорий Донбасса бытовые проблемы, такие как перебои со связью или получение необходимых документов, слишком важны, чтобы обращать внимание на политические или идеологические вопросы.

Об этом рассказал «Апострофу» журналист «Радио Свобода», луганчанин Андрей Дихтяренко, информирует svodka.net.

По его словам, на данный момент на территориях, подконтрольных «ДНР», люди вынуждены покупать карточки местного оператора «Феникс» или общаться через мессенджеры.

«В ДНР наплевали на людей, не дав компании Vodafone восстановить поврежденную связь (возможно, аварии были устроены намеренно). Они решили заработать денег, выпустив в России большое количество сим-карт местного оператора «Феникс»… Более того, я знаю, что в Минске «Vodafone Украина» впервые за последние годы обсуждала возможность для ее специалистов попасть именно на оккупированную часть Луганской области, чтобы провести ремонт станций, которые все еще действуют и все время работали без ремонта. Они даже хотят доставить туда несколько тонн различной аппаратуры, но для этого нужно ехать через оккупированную Донецкую область. А донецкие боевики не хотят пускать «Vodafone Украина», – рассказывает журналист.

Также Дихтяренко говорит, что в каждом из будто бы простых, бытовых вопросах, таких как связь, питание, возможность учиться и работать, снимать жилье — много вопросов, и именно они волнуют людей больше всего.

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«Мы очень часто говорим о политических и идеологических вопросах, но на самом деле для большинства из тех, кто сейчас вынужден выживать, это настолько второстепенные вещи, что они даже не хотят о них думать. Люди не делают этого еще и потому, что медиа очень часто дают искаженную картину. Это на 100% касается сепаратистских медиа, на 110% — российских и, к сожалению, на 90% — украинских. То есть все выдают выгодную, как считается, той или иной стороне картинку. Люди уже потеряли доверие к СМИ», – отмечает журналист.

Еще одна проблема, о которой упоминает Дихтяренко – это выдача документов на оккупированных территориях.

«Есть международное законодательство, которое описывает процедуры, которые происходят на оккупированных территориях. Это касается не только Украины и не только этого конфликта. Есть простой постулат: если человек был вынужден каким-то образом коммуницировать с оккупационными властями, чтобы признать факт смерти, рождения или другие подобные вещи, то даже представители органов страны, территория которой является оккупированной, должны это признавать», – утверждает луганчанин.

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То же, по его мнению, касается и печатей в трудовых книжках. Вынужденная работа на оккупированных территориях – не повод лишать людей, всю жизнь работавших на Украину, пенсии.

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