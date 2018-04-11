Экс-министр здравоохранения Украины и Грузии Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в систему медучреждений Украины входят не только палаты и койкоместа, но и "огромные здания, коридоры в них, подсобные помещения, гектары земли". Квиташвили: Если средний период нахождения в больнице в Европе 3–4 дня, то в Украине – 5–11 дней Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "40 миллионов метров квадратных... Это не только койки. Это огромные здания, коридоры в них, подсобные помещения, гектары земли… Картошку на них садить, что ли? Это все построено тогда, когда людей молоком от туберкулеза лечили", – сказал Квиташвили.Он отметил, что необходимое количество – 1/4 или 1/5 от имеющегося количества."Если средний период нахождения в больнице в Европе 3–4 дня, то в Украине – 5–11 дней. Это не значит, что здесь плохие врачи, наоборот, качество подготовки самого врача очень высокое. Просто все пишут, что эти 1100 коек на 5–11 дней у них забиты – чтобы получить в этой плохой, идиотской системе деньги на содержание такой махины. А как только это изменится (вот оно меняется сейчас), вы очень быстро почувствуете: стало лучше", – заявил экс-министр.Квиташвили был назначен министром здравоохранения Украины в декабре 2014 года. До этого он занимал должность ректора Тбилисского университета (2010–2013) и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010).При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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