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Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров 23-29 июля
11.04.2018 16:57

Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате мира по прыжкам в воду между юниоров 23-29 июля

Кабинет министров Украины поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения Чемпионата мира по прыжкам в воду между юниоров 23-29 июля в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Поручение адресовано Киевской горадминистрации, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Министерству здравоохранения, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Службе безопасности Украины.

Вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко поручено проинформировать Международный олимпийский комитет и Международную федерацию плаванья о данном решении правительства Украины.

Как сообщалось, неделей ранее Кабинет министров поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения чемпионата Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе между кадетов, проведение которого запланировано в Киеве на 21-29 апреля.

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