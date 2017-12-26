Суд удовлетворил ходатайство частично

Об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря.

Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично - сын главы МВД являться к следователю или в суд по первому вызову, но получил назад документы для выезда за границу.

Еще до этого решения суда Александр Аваков ходатайствовал в следственных о разрешении выехать в Италию до 14 января 2018 года и получил его.

Напомним, что 19 декабря Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по факту возможного хищения 14 млн гривен бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела . Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.

1 ноября Соломенский райсуд Киева отпустил сына мнистра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.