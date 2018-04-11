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На предприятии во Львовской области 18 человек заболели корью
11.04.2018 17:00
На предприятии во Львовской области 18 человек заболели корью
13 больных госпитализировали, их состояние здоровья средней тяжести
Во Львовской области 18 работников предприятия "БадерУкраина" заболели корью.
На предприятии во Львовской области 18 человек заболели корью Фото: з відкритих джерел

"Заболели 18 человек, из которых 13 человек госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ по месту жительства. Состояние госпитализированных средней тяжести, у пяти больных, находящихся на амбулаторном лечении - легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы регионального лабораторного центра. 

Отмечается, что специалисты лабораторного центра проводят продивоэпидемические мероприятия на заводе.

Напомним, что в Житомире 21 военнослужащий Нацгвардии заболел корью.

Всего в течение 13-ти недель 2018 года корью заболело 9 тыс. 91 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок.

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