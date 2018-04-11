13 больных госпитализировали, их состояние здоровья средней тяжести

"Заболели 18 человек, из которых 13 человек госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ по месту жительства. Состояние госпитализированных средней тяжести, у пяти больных, находящихся на амбулаторном лечении - легкое течение заболевания" , - говорится в сообщении пресс-службы регионального лабораторного центра.

Отмечается, что специалисты лабораторного центра проводят продивоэпидемические мероприятия на заводе.

Напомним, что в Житомире 21 военнослужащий Нацгвардии заболел корью .