|На предприятии во Львовской области 18 человек заболели корью
|11.04.2018 17:00
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13 больных госпитализировали, их состояние здоровья средней тяжестиВо Львовской области 18 работников предприятия "БадерУкраина" заболели корью.
Фото: з відкритих джерел
"Заболели 18 человек, из которых 13 человек госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ по месту жительства. Состояние госпитализированных средней тяжести, у пяти больных, находящихся на амбулаторном лечении - легкое течение заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы регионального лабораторного центра.
Отмечается, что специалисты лабораторного центра проводят продивоэпидемические мероприятия на заводе.
Напомним, что в Житомире 21 военнослужащий Нацгвардии заболел корью.
Всего в течение 13-ти недель 2018 года корью заболело 9 тыс. 91 человек - 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок.
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