|Во Франции истребитель случайно сбросил муляж бомбы на завод: есть пострадашие
|11.04.2018 17:01
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Во вторник, 10 апреля, военный истребитель Mirage 2000 во Франции случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре. При падении фальшивая бомба ранила двоих людей, сообщает 24matins.
Отмечается, что случай произошел во вторник во второй половине дня.
Истребитель поднялся с базы в Нанси и должен был сбросить учебную бомбу на полигоне в районе Реймса. Однако, потерял ее над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.
Хотя бомба была ненастоящая, она смогла нанести вполне реальные травмы двум людям.
Кроме того, падение "бомбы" вызвало панику и на заводе, на территорию которого она упала. Работников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.
Как сообщал svodka.net, недалеко от Борисполя был обнаружен подозрительный пакет, похожий на бомбу, который был прикреплен к дорожному знаку на трассе Киев - Харьков.
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