Во вторник, 10 апреля, военный истребитель Mirage 2000 во Франции случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре. При падении фальшивая бомба ранила двоих людей, сообщает 24matins .

Отмечается, что случай произошел во вторник во второй половине дня.

Истребитель поднялся с базы в Нанси и должен был сбросить учебную бомбу на полигоне в районе Реймса. Однако, потерял ее над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.

Хотя бомба была ненастоящая, она смогла нанести вполне реальные травмы двум людям.

Кроме того, падение "бомбы" вызвало панику и на заводе, на территорию которого она упала. Работников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.

Как сообщал svodka.net, недалеко от Борисполя был обнаружен подозрительный пакет, похожий на бомбу, который был прикреплен к дорожному знаку на трассе Киев - Харьков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира