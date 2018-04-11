Правительственная армия Сирии перебросила часть военный авиации на базу Хмеймим, которую использует Россия, чтобы предотвратить возможные авиаудары коалиции во главе с США. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на собственные источники в ООН.

Предполагается, что Хмеймим не станет мишенью в случае решения США нанести удар, ведь там базируются силы России. Сирийские военные начали покидать авиабазы еще 9 апреля. Об этом сообщает ЛИГА , информирует svodka.net.

7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами Думе — пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек, что подтвердила ВОЗ. Местная волонтерская организация Белые каски утверждает: на квартал сбросил бочковую бомбу с химикатами вертолет. Запад обвинил в атаке режим Асада, но независимых данных о том, кто применил химикаты, нет.

9 апреля президент США анонсировал быстрый ответ Вашингтона на атаку, не исключив военного решения. Союзник Асада РФ свою причастность отрицает.

США ответили на заявление дипломата РФ от том, что ПРО РФ в Сирии «будет сбивать» американские ракеты, выпущенные по военным объектам в этой стране. Дональд Трамп пообещал, что такой удар (или несколько) с применением высокоточного оружия будет, и предложил российским военным «подготовиться».

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