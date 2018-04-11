Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье рассказала о своем образе жизни. Кабалье: Карьера оперной певицы – это постоянная работа над собой Фото: EPA Об этом она рассказала в интервью изданию "День".По словам певицы, она сохранила голос, просто не делая того, что не следует оперным певцам, не переутомлялась и не допускала долгих перерывов в работе."Карьера оперной певицы – это постоянная работа над собой, постоянное совершенствование того, что дала тебе природа. Конечно, нужно тренироваться, как в спорте, и каждое свое утро я начинаю с дыхательных упражнений, которые выучила еще в школе", – рассказала она.Кабалье не ест мяса и ведет здоровый образ жизни."Пение и гастроли не согласуются с курением, например. Поэтому или вредные привычки, или сцена!" – отметила она.Концерт Монсеррат Кабалье в Киеве состоится 14 апреля в 19.00 во Дворце искусств "Украина".Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Она знаменита своей техникой бельканто. Певица исполнила около 90 ролей в классических операх. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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