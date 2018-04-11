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85-летняя Кабалье делает упражения для дыхания, не ест мяса и
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11.04.2018 17:05
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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье рассказала о своем
образе жизни. Кабалье: Карьера оперной певицы – это
постоянная работа над собой Фото: EPA Об этом она рассказала
в интервью изданию "День".По словам певицы, она сохранила
голос, просто не делая того, что не следует оперным певцам, не
переутомлялась и не допускала долгих перерывов в работе."Карьера
оперной певицы – это постоянная работа над собой, постоянное
совершенствование того, что дала тебе природа. Конечно, нужно
тренироваться, как в спорте, и каждое свое утро я начинаю с
дыхательных упражнений, которые выучила еще в школе", –
рассказала она.Кабалье не ест мяса и ведет здоровый образ
жизни."Пение и гастроли не согласуются с курением, например.
Поэтому или вредные привычки, или сцена!" – отметила
она.Концерт Монсеррат Кабалье в Киеве состоится 14 апреля в 19.00
во Дворце искусств "Украина".Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в
Барселоне. Она знаменита своей техникой бельканто. Певица исполнила
около 90 ролей в классических операх.
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