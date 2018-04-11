Полиция Киева разыскивает двух 12-летних девочек, которые вчера ушли из школы в Дарницком районе и не вернулись домой. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"В Дарницкую полицию с заявлением обратились родители детей, которые исчезли. По их словам, 10 апреля около 10:30 дети ушли из школы, и до настоящего времени не вернулись. Мобильной связи с ними нет. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения девочек", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает Дмитриеву Варвару Андреевну, 18.01.2006 г.р. Приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, зеленые глаза. Была одета: спортивные темные штаны, светло-зеленая кофта, черно-белый рюкзак. А также - Краминскую Диану Дмитриевна, 11.07.2006 г.р. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы (каре). Была одета: темно-серые спортивные штаны, темно-синяя футболка, коричневая спортивная кофта с капюшоном, обута в джинсовые слипоны.

Правоохранители призвала граждан, у которых есть информация о местонахождении девушек, обращаться в полицию.

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