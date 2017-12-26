Во вторник, 26 декабря, в одном из районов российского Санкт-Петербурга выпал синий снег. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники департамента Росприроднадзора отобрали снег на экспертизу.

"Государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО сегодня, 26 декабря, работали на Аптекарском проспект Санкт-Петербурга. Поводом для оперативного выезда послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта внутридомовая территория, а также тротуары Аптекарского проспекта", - заявили в пресс-службе департамента.

Работавшие на месте специалисты подтвердили факт наличия синего снега и отметили, что "снег имел оттенок от светло-голубого, а кое-где, например, на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, имел фиолетовый оттенок". Также необычный снег заметили около здания спортивного клуба и возле ресторана на Аптекарском проспекте, в районе телебашни и перед бывшим зданием химико-фармацевтической академии

Кроме того, указано, что причину загрязнения и вещество, придавшее снегу синий цвет, установят только после получения заключения экспертизы. Однако эксперты подчеркнули, что "уже сейчас можно утверждать, что это локальное явление, не связанное с выпадением атмосферных осадков".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ночью вторника, 26 декабря, температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +3,1°С , и этот показатель побил предыдущий рекорд, зафиксированный в 2015 году, и стал максимальным за 136 лет метеонаблюдений.

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