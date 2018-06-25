В турецком Стамбуле прошел ежегодный Международный турнир по
художественной гимнастике - "Istanbul Rhythmic Cup", сообщает со
ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.
Участие в соревнованиях приняла руководитель юниорской сборной
Украины, вице-чемпионка чемпионата Европы 2018 Кристина
Пограничная.
Замечательные выступления позволили нашей грации стать
победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла
еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка
Ангелина Гильдт.
Также наша Пограничная показала лучшие выступления с обручем,
мячом, булавами и лентой из всех юниорок. Итог - 5 золотых медалей
из пяти возможных.
Заметим, что наша грация стала Мисс турнира.
Как сообщал в испанском городе Гвадалахара п родовжилися
соревнования 34-го по счету чемпионата Европы по художественно
гимнастике.
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