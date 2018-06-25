В турецком Стамбуле прошел ежегодный Международный турнир по художественной гимнастике - "Istanbul Rhythmic Cup", сообщает со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины. Участие в соревнованиях приняла руководитель юниорской сборной Украины, вице-чемпионка чемпионата Европы 2018 Кристина Пограничная.



Замечательные выступления позволили нашей грации стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.



Также наша Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой из всех юниорок. Итог - 5 золотых медалей из пяти возможных.



Заметим, что наша грация стала Мисс турнира.



Как сообщал в испанском городе Гвадалахара п родовжилися соревнования 34-го по счету чемпионата Европы по художественно гимнастике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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