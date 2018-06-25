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Украинская гимнастка завоевала ряд золотых наград в Стамбуле
25.06.2018 13:00

В турецком Стамбуле прошел ежегодный Международный турнир по художественной гимнастике - "Istanbul Rhythmic Cup", сообщает со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.

Участие в соревнованиях приняла руководитель юниорской сборной Украины, вице-чемпионка чемпионата Европы 2018 Кристина Пограничная.

Замечательные выступления позволили нашей грации стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.

Также наша Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой из всех юниорок. Итог - 5 золотых медалей из пяти возможных.

Заметим, что наша грация стала Мисс турнира.

Как сообщал в испанском городе Гвадалахара п родовжилися соревнования 34-го по счету чемпионата Европы по художественно гимнастике.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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