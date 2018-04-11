Подольский райсуд столицы освободил из-под стражи организатора строительной аферы "Элита-Центр" Александра Волконского (настоящая фамилия Шахов) 11 апреля 2016 года. Определил залог - 384 млн грн. Такая сумма - крупнейшая за время независимости Украины. Денег не нашел.

Суд назначил ему круглосуточный домашний арест, передает со ссылкой на .

В 1759 людей выманили 384 млн грн на строительство квартир

2006 года Александр Волконский вместе с соучастниками организовал аферу с недвижимостью. В 1759 людей выманили 384 млн грн на строительство квартир. С 11 многоэтажек строить начали одну. Будущие помещения продавали сразу нескольким людям. Только махинации разоблачили, Волконский с женой и дочерью бежали за границу. Его разыскивали полтора года. Задержали 2007 года в Швейцарии. Он сменил внешность и фамилию. Волконского вернули в Украину, удерживали в Лукьяновском СИЗО.

Александр Волконский родом из Москвы. В Украине переехал в 2002 году.

"Он просил заменить ему круглосуточный арест на ночной. Хотел оформить российский паспорт. Ибо, что имел, изъяли при обыске. Суд отказал. Но он мог заехать в российское посольство после судебных заседаний, по дороге домой", - рассказывает адвокат потерпевших Артем Середа.

Только махинации разоблачили, Волконский с женой и дочерью бежали за границу

В конце июля 2016 бежал из-под домашнего ареста. Его объявили в розыск.

"За "законом Савченко", Волконского нельзя повторно арестовать по делу "Элита-Центр". В СИЗО отсидел восемь лет - большую часть присужденного 15-летнего срока. Формально - он свободен, хотя и в розыске", - говорит адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три крупнейшие строительные аферы за 25 лет

15 февраля в этом году работники столичной прокуратуры задержали Волконского при попытке осуществить очередную аферу.

Исполнительного директора "Элита-Центр" Олега Шестака до сих пор не нашли. Его считают организатором аферы. Генерального директора "Элиты" Игоря Цыганка 2009 года приговорили к восьми годам тюрьмы. 2011-го пять лет дали Андрею Терентьеву, бывшему директору по продажам компании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира