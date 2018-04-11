Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace представили модули с кроватями, которые можно размещать в грузовых отсеках. Об этом говорится в блоге компании.

Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году. Кроме того, компании изучают возможность размещение таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB. Модули с лежачими кое-где можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами, информирует svodka.net.

Airbus постоянно занимается разработкой новых авиатехнологий. В начале года компания первой в мире провела успешные испытания летающего такси. Пассажирский VTOL-самолет Alpha One поднялся на высоту 5 метров и продержался в воздухе 53 секунды. Совершенствовать эти показатели компания будет в ближайшие три года.

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